LIVE | Meerdere explosies in Kiev, Zelenski prijst ‘heroïsch’ verzet

Cherson, de strategisch belangrijke havenstad in het zuiden van Oekraïne zou in handen zijn van de Russen. Dat meldt de Amerikaanse krant The New York Times. ,,Er is hier geen Oekraïens leger. De stad is omsingeld”, zegt de burgemeester van Cherson. Verder vraagt Oekraïne een staakt-het-vuren in de Oost-Oekraïense regio’s Charkov en Soemi, zodat burgers in veiligheid gebracht kunnen worden. Ook melden verschillende persbureaus dat er morgenochtend nieuwe vredesgesprekken tussen beide landen in Belarus op de rol staan. Volg alle ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne in dit liveblog. Lees het vorige liveblog hier terug.