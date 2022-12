LIVE | Militairen ‘vieren’ kerst in loopgraven, Zelenski: ‘9 miljoen mensen zonder elektriciteit’

Het is écht onderzocht: lopen volgens Monthy Pythons 'silly walk' staat gelijk aan flink sporten

Wie loopt zoals de Britse acteur John Cleese in de fameuze Monty Python-sketch Ministry of Silly Walks verbruikt tweeënhalf keer zoveel energie als iemand die normaal loopt. Je voortbewegen als een dwaas is daarom een uitstekende manier van lichaamsbeweging, zo schrijven Amerikaanse onderzoekers in het kerstnummer van het prestigieuze British Medical Journal. Als de silly walk in de jaren 70 algemeen was omarmd, zouden we nu een stuk gezonder zijn, stellen ze.

22 december