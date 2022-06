LIVE | Navo-chef Stoltenberg: oorlog in Oekraïne kan nog jaren duren

oorlog OekraïneDe oorlog in Oekraïne kan nog jaren duren, zegt secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de Navo./ De levering van moderne wapens aan Oekraïense troepen vergroot volgens hem de kans dat de Oost-Oekraïense Donbas-regio wordt bevrijd van Russische bezetting. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.