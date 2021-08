LIVE | Nederland heeft achthonderd mensen geëvacueerd uit Afghanistan

Navalny viert eerste verjaardag van zijn vergifti­ging met humor: ‘Corruptie redde mijn leven’

20 augustus De Russische oppositieleider Aleksej Navalny (45) bedankt op Instagram iedereen die hielp bij het redden van zijn leven, vandaag precies een jaar geleden. Hij werd toen onwel tijdens een binnenlandse vlucht van Siberië naar Moskou, belandde bewusteloos in een ziekenhuis in Omsk en werd van daaruit overgevlogen naar Duitsland, waar artsen vaststelden dat hij was vergiftigd. ‘Ik weet gewoon niet wanneer ik het begin van mijn tweede leven moet vieren’, schrijft de veertiger gevat.