LIVE | Nederland leverde Oekraïne 65 miljoen euro aan militaire goederen, Rutte sluit bezoek Kiev niet uit

met video's Dit gebeurde er vannacht: Biden beschul­digt Poetin van genocide, opnieuw forse militaire steun VS

De Amerikaanse president Joe Biden beschuldigt zijn Russische ambtgenoot van genocide in Oekraïne. Het is voor het eerst dat Biden de Russische wreedheden in Oekraïne met volkenmoord in verbinding brengt. Eerder noemde hij Poetin al een oorlogsmisdadiger.

13 april