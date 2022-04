LIVE | Nederland stuurt zwaarder wapentuig zoals pantservoertuigen naar Oekraïne

Al zeker 25 arresta­ties in Zweden: extreem­recht­se Deense politicus steekt lont in kruitvat

De leider van de anti-islamitische Deense partij Stram Kurs (harde lijn) is al vier dagen op rij de basis van ongeregeldheden in Zweden. Hij is op verkiezingstournee in het Scandinavische buurland dat in september naar de stembus gaat. Tijd voor wat uitleg.

18 april