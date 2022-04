LIVE | Nog 100.000 burgers vast in Marioepol, EU-parlement eist importverbod Russische brandstoffen

Stel uit Deurne verblijft in Sri Lanka waar alles plots drie keer zo duur is; bevolking zucht onder crisis en corrupte leiding

NEGOMBO - Corona had hen al zo lang belet vrienden en goede doelen in Sri Lanka op te zoeken, om hen een hart onder de riem te steken in de economische malaise die ze doormaken. Nu dat wel kan, bevinden oud-ED-journalist Ed van de Kerkhof en partner Christine van Heur uit Deurne zich in een land in noodtoestand. Verslag vanuit badplaats Negombo, iets boven hoofdstad Colombo.

4 april