LIVE | NYT: Rusland wendt zich tot Noord-Korea voor aankoop munitie

Onrust rond frontman Arcade Fire: zangeres Feist stapt uit tour na aantijgin­gen seksueel wangedrag

De Canadese zangeres Feist wil even niets meer met Arcade Fire te maken hebben en zal daarom niet langer het voorprogramma van de Europese tournee verzorgen. Dat heeft de 46-jarige singer-songwriter gisteren in een verklaring laten weten. Aanleiding is de onrust die is ontstaan rond zanger Win Butler, die door meerdere vrouwen wordt beschuldigd van seksueel wangedrag.

2 september