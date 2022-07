LIVE | Oekraïens leger beschiet belangrijke brug in door Russen bezet Cherson

Oorlog OekraïneEen belangrijke brug in de door Rusland bezette Oekraïense stad Cherson is door het Oekraïense leger beschoten in een poging de stad te isoleren. Op videobeelden is te zijn dat de Antonivskibrug 18 keer door Oekraïense raketten geraakt is. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.