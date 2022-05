LIVE | Oekraïense commandant: tot wel 200 burgers geblokkeerd in bunkers onder staalfabriek Marioepol

Kind van 14 maanden valt uit raam op tweede verdieping in België: ‘Alles wijst op ongeval’

Een kind van 14 maanden is zaterdagmiddag uit een raam gevallen aan de Alfons Schneiderlaan in het Belgische Deurne. Dat bevestigt de lokale politie van Antwerpen. Over de omstandigheden is momenteel nog weinig bekend. Het kind is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

30 april