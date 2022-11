LIVE | Oekraïense energieleverancier: ‘Nog maanden rekening houden met stroomuitval’

OORLOG OEKRAÏNEOekraïners moeten naar inschatting van energieleverancier Yasno in ieder geval tot eind maart voorbereid zijn op regelmatige stroomuitval. ‘Sla warme kleding en dekens in en denk na over wat je nodig hebt om een lange stroomstoring door te komen. Het is beter om dat nu te doen dan om je ellendig te voelen”, waarschuwt algemeen-directeur Sergej Kovalenko op Facebook. Volg alle ontwikkelingen in het liveblog hieronder.