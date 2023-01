LIVE | Oekraïne: 400 Russische soldaten gedood bij aanval op bezette Donetsk-regio

OORLOG OEKRAÏNEOekraïne zegt dat het circa 400 Russische soldaten heeft gedood in een raketaanval op de bezette Donetsk-regio. De raket had als doel een gebouw in de stad Makiivka. En Kiev is in de nacht van zondag op maandag getroffen door een spervuur van Russische raketten. Veertig drones waren onderweg naar de hoofdstad volgens de autoriteiten. Ze zouden allemaal zijn neergehaald. Volg alle ontwikkelingen van de oorlog in ons liveblog hieronder.