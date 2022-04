LIVE | Oekraïne beschuldigt Rusland van grote graanroof, ruim 1 miljoen mensen ‘gevlucht naar Rusland’

Kritische Russische miljardair Tinkov verkoopt aandeel in door hem opgerichte bank

De Russische miljardair Oleg Tinkov heeft zijn aandeel van 35 procent in de door hem opgerichte TCS Groep verkocht. Onderdeel van TCS is de Tinkoff Bank, de op één na grootste particuliere bank van Rusland. De verkoop van de aandelen komt ruim één week nadat Tinkov ongekende kritiek uitte op de oorlog in Oekraïne.

