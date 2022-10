LIVE | Oekraïne: een derde van elektriciteitscentrales verwoest in week

met video Franse justitie: Dode meisje (12) in koffer is verkracht en vermoord

Justitie in Frankrijk gaat ervan uit dat het 12-jarige meisje Lola, dat vrijdag dood werd gevonden in een koffer in Parijs, onder meer is verkracht, gefolterd en vermoord. Het onderzoek richt zich op een 24-jarige vrouw en een 43-jarige man die zijn aangehouden in verband met de vondst van het lichaam.

