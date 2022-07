LIVE | Oekraïne ‘erg teleurgesteld’ over Canadees besluit gasturbine terug te geven aan Duitsers

OekraïneCanada gaat een gerepareerde turbine voor de Nord Stream-gaspijplijn ondanks bezwaar van Oekraïne teruggeven aan Duitsland. In een verklaring stelt de Canadese regering dat het gaat om een uitzondering op de sancties tegen Rusland. Oekraïne laat weet ‘erg teleurgesteld’ te zijn in de beslissing. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.