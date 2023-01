LIVE | Oekraïne heeft onvoorwaardelijke steun EU, zegt commissievoorzitter Ursula von der Leyen

Twee gewonden door tweede schietpar­tij Jeruzalem in twee dagen, schutter is 13 jaar

Twee personen zijn zaterdag gewond geraakt bij een schietincident in de buurt van de Oude Stad in Oost-Jeruzalem, meldt de Israëlische hulpdienst. De politie spreekt van een ‘terroristische aanval’ en zegt dat de dader een 13-jarige Palestijn is. Het is het tweede schietincident in twee dagen tijd: vrijdag werden zeven mensen doodgeschoten bij een synagoge in Oost-Jeruzalem.

12:59