LIVE | Oekraïne is al ‘de facto’ Navo-lid volgens defensieminister, bloederige strijd Soledar duurt voort

Oorlog OekraïneOekraïne is in de ogen van de minister van Defensie van dat land ‘de facto’ al lid van de Navo. Oleksi Reznikov dat zijn land bij de alliantie hoort, ‘omdat we de wapens hebben en weten hoe we die moeten gebruiken’. Intussen wordt het slagveld in Soledar groter en groter, omdat ook de Russen nieuwe leger-eenheden naar het dorpje brengen. Volg alle ontwikkelingen van de oorlog in ons liveblog hieronder.