LIVE | Oekraïne meldt verscheidene burgerslachtoffers, ‘Geen bezwaar tegen kandidatuur EU-lidmaatschap Oekraïne’

oorlog OekraïneBij diverse aanvallen in het oosten van Oekraïne zijn maandag meerdere burgers om het leven gekomen. Dat meldden lokale Oekraïense autoriteiten. En voor Oekraïne en Moldavië lijkt de weg vrij om kandidaat-lid te worden van de Europese Unie. Geen van de EU-lidstaten heeft bij de voorbereiding van de EU-top die daarover later deze week zal beslissen bezwaar gemaakt, zeggen Brusselse bronnen. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.