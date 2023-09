LIVE | ‘Oekraïne voert droneaanval uit in de buurt van de kerncentrale in Zaporizja’

Air Chi­na-toe­stel maakt noodlan­ding na brand in motor, negen lichtgewon­den

Een toestel van Air China heeft op het vliegveld van Singapore een noodlanding moeten maken nadat er brand uitbrak in één van de motoren. De piloot sloeg direct groot alarm, omdat hij door de rookontwikkeling geen goed zicht meer had in de cockpit.