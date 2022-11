LIVE | Oekraïne vraagt hulp bij repatriëring van duizenden door Rusland ontvoerde kinderen

NASA bevestigt: woensdag lancering eerste Artemis-maanmissie

De NASA is nog altijd van plan om op woensdag 16 november de maanraket SLS te lanceren, nu uit inspecties is gebleken dat de doortocht van orkaan Nicole in Florida slechts voor minimale schade heeft gezorgd. Dat heeft de NASA vrijdag laten weten. De lancering werd al herhaaldelijk uitgesteld.

12 november