LIVE | ‘Olietanks vernietigd op Krim’, Wagner dreigt met terugtrekking uit Bachmoet door munitietekort

met video Hoekstra noemt berichten over mogelijk ontvoerde Nederland­se man in Soedan ‘zeer zorgelijk’

De humanitaire situatie in Soedan gaat hard achteruit. Er is snel meer hulp nodig, zegt het Rode Kruis. Intussen hebben zeker 150 Nederlanders het Afrikaanse land kunnen ontvluchten, wel is één Nederlandse zakenman vermist en mogelijk ontvoerd.