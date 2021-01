LIVE | Ook Amazon blokkeert berichtendienst Parler, Erehaag voor omgekomen politieagent

Gevluchte Vlaamse diamantair licht collega’s op voor 10 miljoen euro

7 januari De 66-jarige Vlaamse diamantair Francis Weitz riskeert veertig maanden celstraf voor de oplichting van andere diamantairs. Hij verkocht diamanten die hij van de collega’s in bewaring had gekregen. De leveranciers werden nooit betaald. Weitz houdt zich schuil in Israël.