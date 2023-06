LIVE | Oppositie Belarus vreest onrust door komst Prigozjin, muiterij kostte 20 militairen het leven

In Oekraïne is grote bezorgdheid ontstaan over een uitspraak van het hoofd van de militaire inlichtingendiensten, Kyrylo Boedanov. Hij waarschuwt dat Russen mijnen hebben gelegd bij de koeling van de kerncentrale van Zaporizja, en dat er van hogerhand al toestemming is om ze op te blazen als dat voor de verdediging nodig wordt geacht. Ook bij twee reactoren zouden voertuigen met explosieven staan. ,,Het enige dat nog ontbreekt is de opdracht om het in gang te zetten", zegt de inlichtingenbaas. Zonder koeling kan de centrale binnen enkele uren tot weken smelten, met een grote kernramp tot gevolg.

,,De situatie is niet eerder zo serieus geweest als nu", stelt hij erbij. Het interview met het Britse blad The New Statesman werd vrijdag al gepubliceerd, maar wordt zondag massaal opgepakt in Oekraïne. Ook in de top van het land zouden grote zorgen leven over de informatie.

In het verleden zijn vaker zorgen geweest over een aanval op de grootste kerncentrale van het land. Maar omdat de gevolgen immens zijn, ook in Russisch (bezet) gebied, gingen veel mensen er vanuit dat het zo ver niet zou komen. De explosie in de dam van Kachovka heeft dat beeld volledig gekanteld. Algemeen wordt er vanuit gegaan dat Rusland hierachter zit, en dat het land niet schroomt om inwoners van bezet gebied de dood in te jagen.

Oekraïne is momenteel bezig met een offensief in de regio Zaporizja, en lijkt voortgang te maken in de gebieden rondom de bezette kerncentrale.