LIVE | Opvangplekken voor Oekraïners bijna vol, Russische gemeentebestuurders eisen vertrek Poetin

UPDATE Zware aardbeving bij Pa­poea-Nieuw-Gui­nea, ook Indonesi­sche eilanden getroffen

Papoea-Nieuw-Guinea is zondag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7.6, aldus het Europese Mediterrane Seismologische Centrum (EMSC). De beving was op een diepte van 61 kilometer, op ongeveer 67 kilometer van de stad Kainantu, een dunbevolkt gebied. De lokale bevolking meldt schade aan gebouwen in de buurt van de kustplaats Madang en verder landinwaarts. Er zijn geen slachtoffers gemeld.

11 september