LIVE | Ov in Londen verwacht 1 miljoen bezoekers maandag, wachtenden in rij doneren voedsel

De rij om koningin Elizabeth opgebaard te zien liggen in Westminster Hall in Londen is na een pauze van enkele uren heropend. De wachttijd is opgelopen tot zeker 25 uur. Bovendien koelt het ‘s nachts af. Het wordt vooralsnog afgeraden om nog in de rij te gaan staan. Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.