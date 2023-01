LIVE | Overleg militaire steun Oekraïne: Polen wil tanks te sturen, óók als Duitsland weigert

Oorlog OekraïneDefensieleiders uit ongeveer vijftig landen komen vandaag samen op vliegbasis Ramstein in Duitsland om hun militaire steun aan Oekraïne te bespreken. Discussiepunt is de leverantie van Leopard 2-tanks van Duitse makelij. Polen heeft duidelijk gemaakt dat het bereid is de tanks te sturen, óók als Duitsland blokkeert. Nederland is ook voorstander van levering van deze tanks. Volgens defensieminister Kajsa Ollongren moet dat wel in coalitieverband binnen Europa of de Navo plaatsvinden. Volg alle ontwikkelingen van de oorlog in ons liveblog hieronder.