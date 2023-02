LIVE | Pasgeboren baby Yagiz samen met moeder na 90 uur gered

Egypte bemiddelt tussen Israël en Palestij­nen

Egypte is bemiddelingsgesprekken tussen Israël en de Palestijnen begonnen om de recente dodelijke confrontaties in Jeruzalem en op de bezette Westelijke Jordaanoever proberen te bedaren, melden functionarissen van het land. Ook wil het land vermijden dat de spanningen uitbreiden naar de Gazastrook in aanloop naar de ramadan die in maart begint.

