LIVE | Paus barst in tranen uit over oorlog Oekraïne: ‘Een nederlaag voor de mensheid’

OORLOG OEKRAÏNEPaus Franciscus is vandaag in huilen uitgebarsten toen hij tijdens een gebed in Rome sprak over het lijden van de Oekraïense bevolking. Daarvoor begon zijn stem al te trillen en stopte hij zo’n dertig seconden met praten, omdat dat niet meer ging. Toen hij zijn gebed hervatte, brak zijn stem en kwamen de tranen, zo melden internationale persbureaus. Volg alle ontwikkelingen in het liveblog hieronder.