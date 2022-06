LIVE | Paus kritisch over Russische agressie ‘maar oorlog is misschien wel uitgelokt’

oorlog oekraïneDe paus heeft opnieuw kritiek op Rusland geuit voor de invasie in Oekraïne, maar heeft daarbij benadrukt dat de situatie niet zwart-wit is. De oorlog is ‘misschien op de een of andere manier uitgelokt’ door Oekraïne, zei de kerkelijk leider tegen Italiaanse media. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.