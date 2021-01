LIVE | Pence weigert Trump ongeschikt te verklaren, nieuwe afzettingsprocedure dreigt

Storm Filomena veroor­zaakt zware sneeuwval in Spanje, luchthaven en ring Madrid dicht

9 januari Zware sneeuwval veroorzaakt vrijdagavond problemen in grote delen van Spanje. In Madrid, waar ze in 50 jaar niet zoveel witte vlokken uit de lucht zagen komen, moest de internationale luchthaven Barajas sluiten. Het verkeer is op bijna 400 wegen ontregeld.