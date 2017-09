LIVE: Plundering, grootschalige stroomuitval en massale evacuaties

Orkaan Irma is over het zuiden van Florida getrokken. Plundering, grootschalige stroomuitval en massale evacuaties: het openbare leven in Florida is ook vandaag nog ernstig ontwricht door Irma. Verkeersongelukken door het slechte weer hebben aan drie mensen het leven gekost. De orkaan is inmiddels verder in kracht afgenomen tot een tropische storm. Er zijn nog wel zorgen over levensgevaarlijke overstromingen en dodelijke slachtoffers door ongelukken. Lees er alles over in ons liveblog.