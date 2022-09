LIVE | Poetin bekrachtigt zwaardere straffen voor weigeraars mobilisatie en deserteurs

- In meerdere steden in Rusland zijn mensen zaterdag opnieuw de straat opgegaan om te protesteren tegen het besluit van president Vladimir Poetin een deel van de bevolking te mobiliseren voor de strijd in Oekraïne. Burgerrechtenorganisaties meldden dat de ordetroepen actievoerders hebben opgepakt, maar ze noemden geen aantallen.

- De Russische president Vladimir Poetin bemoeit zich steeds nadrukkelijker met de militaire strategie voor de oorlog in Oekraïne, zeggen Amerikaanse overheidsfunctionarissen tegen The New York Times. Zo zou Poetin recent nog verzoeken om troepen terug te trekken uit de Zuid-Oekraïense stad Cherson hebben afgewezen.