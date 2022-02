LIVE | Poetin kondigt militaire operatie aan in Oost-Oekraïne, explosies in meerdere steden

Omstreden Nijldam in Ethiopië wekt eerste stroom op, Egypte veroor­deelt ingebruik­na­me

Een controversiële stuwdam in Ethiopië is begonnen met het opwekken van stroom. De Grand Ethiopian Renaissance Dam, werd zondag officieel in gebruik genomen. De waterkrachtcentrale is al langer een twistpunt tussen het Oost-Afrikaanse land en Soedan en Egypte.

