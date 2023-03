LIVE | Poetin na ‘bizarre’ aanval: Oekraïense invallen moeten stoppen

Tinubu van regerings­par­tij APC wint presidents­ver­kie­zin­gen Nigeria, oppositie hekelt ‘gemanipu­leer­de’ resultaten

Bola Tinubu, de kandidaat van regeringspartij All Progressives Congress (APC), wordt de volgende president van Nigeria, meldt de nationale kiescommissie van het land. Hij volgt zijn partijgenoot Muhammadu Buhari op, die na twee termijnen niet herkiesbaar was. Buhari laat een instabiel land achter, waar de veiligheid en economische situatie de afgelopen tijd hard achteruit is gegaan.