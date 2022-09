LIVE | Poetin reageert op zorgen van India: ‘We doen er alles aan dit zo snel mogelijk te beëindigen’

Oorlog OekraïneOp een internationale top in Oezbekistan heeft onder andere India zorgen geuit over de situatie in Oekraïne. Poetin wil de situatie snel beëindigen, zegt hij in een reactie daarop. Maar ook: ,,We hebben geen haast. Laten we kijken hoe het zich ontwikkelt en hoe het eindigt.” Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.