LIVE | Poetin weigert invasie te beëindigen, al ruim 4,6 miljoen Oekraïense vluchtelingen

Brand in La Rocca geblust, maar iconische discotheek ‘volledig verwoest’

De brand in discotheek La Rocca in Lier is maandagochtend na twee uur volledig geblust, maar de iconische danstempel is volledig verwoest. Dat zegt burgemeester Rik Verwaest. De oorzaak van de brand zal nog worden onderzocht. Opmerkelijk: de discotheek zou dit weekend een laatste keer open zijn gegaan, maar zo ver zal het dus niet komen.

11 april