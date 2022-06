LIVE | Poetin wil vliegtuigen Belarus ombouwen voor kernwapens, Zelenski: Oorlog bevindt zich in emotioneel moeilijke fase

oorlog OekraïneDe Russen hebben na weken van felle gevechten de strategische Oekraïense stad Severodonetsk volledig in handen. President Zelenski gaf toe dat de oorlog zich in een emotioneel lastige fase bevindt voor de Oekraïense bevolking, maar beloofde alle ingenomen steden te zullen terugwinnen. Opmerkelijk: de burgemeester van Berlijn dacht zo’n vijftien minuten dat ze met haar collega uit Kiev aan de lijn hing, maar dat bleek uiteindelijk een deepfake-gesprek te zijn. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.