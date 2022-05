LIVE | Poetin ‘zegt sorry’ tegen Israël, Biden zal Russische terreinwinst ‘nooit erkennen’

Vrouw na 6 dagen onder puin ingestort gebouw China vandaan gehaald, nog tientallen mensen vermist

Reddingswerkers in China hebben een vrouw levend onder het puin vandaan gehaald van een gebouw dat bijna zes dagen geleden gedeeltelijk instortte. Dat melden Chinese staatsmedia. De vrouw is de tiende overlevende van de ramp in de stad Changsha, waarbij zeker vijf mensen zijn omgekomen en mogelijk tientallen mensen nog worden vermist.

12:22