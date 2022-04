LIVE | President Belarus spreekt Poetin in oosten Rusland, Japan bevriest bezittingen dochters Poetin

Twee doden en tien zwaargewon­den bij busongeval: ‘Word wakker!’, riep iemand nog naar de chauffeur

Een Franse bus van Blablacar is zondagmiddag gekanteld en tegen de vangrail gecrasht op de E19 richting Breda. Hierbij vielen twee doden en tien zwaargewonden. Vijf van de tien verkeren in kritieke toestand. De chauffeur van de bus bleek later onder invloed van drugs, dat meldde het Parket. Getuigen vertellen over de vreselijke taferelen die ze aantroffen toen ze als eersten hulp wilden aanbieden.

11 april