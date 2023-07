LIVE | President Loekasjenko: Wagnerbaas niet in Belarus maar in Rusland

Zeker 38 personen , onder wie minstens twaalf minderjarigen , zijn volgens Oekraïne gewond geraakt door een aanval in de regio Charkiv. Aanklagers zeggen dat het jongste slachtoffer een baby is van drie maanden oud. Over de toestand van het kind is niets bekendgemaakt.

Op televisiebeelden is een gehavend flatgebouw te zien. De gouverneur van de regio sprak over een raketinslag in een woongebied. Volgens sommige berichten sloeg een projectiel in op een parkeerterrein. Daardoor zouden ook meerdere voertuigen in brand zijn gevlogen.