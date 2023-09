LIVE | President Zelensky spreekt Nederlandse studenten toe

Vrouw en zoontjes zien hoe Yaser (29) verdrinkt terwijl hij sleutels uit het water wil vissen: ‘Hij riep dat hij niet kon zwemmen, probeerde het nog en ging onder’

,,Het was het laatste dat hij naar ons riep: ik kan niet zwemmen, ik kan niet zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. We konden niet anders dan machteloos toekijken.” Aan het woord is de vrouw van de man die zondagavond in Oostende verdronk. Zij zag alles samen met hun kindjes gebeuren en vertelt hoe een familie-uitstapje op een nachtmerrie uitdraaide.