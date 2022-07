LIVE | Raketaanval Russen op Charkov, Zelenski: Russische moordenaars zullen straf niet ontlopen

Conserva­tie­ven vinden terugtre­den Johnson ‘de juiste beslissing’

De meeste leden van de Conservatieve Partij reageren tevreden na de toespraak van Boris Johnson, waarin hij bekendmaakte terug te treden als partijleider en op termijn als premier. Er is verdeeldheid over de vraag of Johnson nog kan aanblijven als interim-premier.

7 juli