LIVE | ‘Reisbeperkingen voor Europeanen naar VS verlengd’, Mexicaanse president besmet met corona

video Van Bernie Sanders’ wanten tot slapende Clinton: over deze inaugura­tie­beel­den raakt Amerika niet uitgepraat

21 januari Joe Biden is gisteren officieel beëdigd als de 46e president van de Verenigde Staten. Die historische gebeurtenis leverde veel memorabele beelden op, waar ze in Amerika niet over uitgepraat raken. Van een speciale boks tot de wollen wanten van Bernie. Een overzicht.