LIVE | Rome: ‘Wagner Group wakkert migranten-golf naar Europa aan om bondgenoten Kiev te straffen’

- Het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC) is van plan twee zaken wegens vermeende oorlogsmisdaden in Oekraïne te openen tegen Russische individuen. De aanklager zal ‘op korte termijn’ goedkeuring vragen voor het uitvaardigen van arrestatiebevelen voor kinderontvoeringen en vernietiging van civiele infrastructuur. Dat meldden persbureau Reuters en The New York Times maandag op basis van ingewijden.