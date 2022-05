LIVE | Ruim 1700 Azovstal-strijders overgebracht naar strafkamp, G7 akkoord over 18 miljard euro voor Oekraïne

Apenpokken in België en Frankrijk, ‘Grote kans dat zeldzame virus ook naar Nederland komt’

Ook in Frankrijk is een geval van apenpokken ontdekt, nadat gisteravond en vannacht al besmettingen in België werden vastgesteld. In Nederland is voor zover bekend geen melding binnengekomen van apenpokken, maar ‘de kans is groot dat het hier wel degelijk komt’, zegt Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid.

11:40