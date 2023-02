LIVE | Ruim 3800 doden in Turkije en Syrië, Biden belooft Erdogan 'alle denkbare hulp’

Weer wolf doodgere­den in Vlaanderen: ‘Jongere dieren kunnen verkeersge­vaar niet goed inschatten’

Donderdagochtend is in Vlaanderen een jonge wolf doodgereden op de N74 ter hoogte van Eksel, ten zuiden van Valkenswaard. Dat meldt Welkom Wolf. Het dier wordt onderzocht in het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen en later naar het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek overgebracht voor een uitgebreide autopsie.

