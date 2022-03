LIVE | Rusland: ‘Alleen kernwapens als ons bestaan bedreigd wordt’, Zelenski schuift virtueel aan bij Navo-top

Oorlog Oekraïne,,Rusland zal alleen kernwapens gebruiken als het bestaan van de natie bedreigd zou worden.” Dat heeft Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov vandaag gezegd, meldt het Russische staatspersbureau Tass. Burgemeester Vitali Klitsjko van Kiev zei op zijn beurt tegen de Raad van Europa: ,,In het ergste geval zullen we sterven, maar we zullen ons nooit overgeven.” Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.