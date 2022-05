LIVE | ‘Rusland blijft voor altijd in Zuid-Oekraïne’, Oekraïense media: opnieuw Russisch marineschip geraakt

Oorlog OekraïneRusland zal ‘voor altijd’ in Zuid-Oekraïne blijven, dat heeft de Russische parlementariër Andrei Tourtsjak vandaag gezegd tijdens een bezoek aan Cherson. De Oekraïense strijdkrachten zouden opnieuw een Russisch oorlogsschip hebben geraakt met een raket. Het fregat vloog in brand, melden Oekraïense media. Kiev noch Moskou bevestigen de informatie. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.