LIVE | Rusland en Oekraïne brengen nog meer troepen naar Soledar: bloedige strijd duurt voort

Met video Meerdere gewonden na mesaanval op station Gare du Nord in Parijs, dader opgepakt

Op het Noordstation in Parijs heeft een man verschillende personen aangevallen met een mes. Daarbij vielen meerdere gewonden. Van dodelijke slachtoffers is vooralsnog geen sprake. De verdachte is snel door de politie uitgeschakeld en die heeft daarbij naar verluidt gebruik gemaakt van vuurwapens.

11 januari