LIVE | Rusland lanceert grootschalige luchtaanval op Oekraïense regio Lviv: gewonden en evacuaties

De Oekraïense troepen boeken vooruitgang in de herovering van grondgebied rondom de door Rusland gecontroleerde stad Bachmoet in het oosten van het land. Dat heeft viceminister van Defensie Hanna Maljar maandag gezegd.

,,De voorbije week is drie vierkante kilometer bevrijd", zo stelde Maljar in een mededeling. Sinds het tegenoffensief ongeveer tien weken geleden van start ging, hebben de Oekraïense soldaten rondom Bachmoet in totaal ongeveer 40 vierkante kilometer heroverd . Ook in de regio's van Charkiv en Loehansk, rondom Koepjansk en Lyman, vinden 'zware gevechten' plaats.

De viceminister bevestigde ook dat Oekraïense troepen actief zijn op de door Rusland bezette oever van de Dnjepr in de regio van Cherson. Onder controle is het gebied echter niet. Eerder hadden Oekraïense media video-opnames verspreid waarop een Russische majoor was te zien die in het gebied zou gevangengenomen zijn. Hij onthulde in het filmpje gedetailleerde gegevens over Russische stellingen.